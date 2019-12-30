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Столичний таксист-ґвалтівник отримав вісім років за ґратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Таксиста-ґвалтівника у столиці засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

"Судом оголошено обвинувальний вирок 29-річному чоловіку за фактами сексуального насильства щодо двох жінок, а також вчинення грабежів та крадіжок", - вказали у відомстві.

Як зазначається, у ніч на 31 липня 2019 року зловмисник зґвалтував та пограбував 25-річну жительку Київської області. "Дівчина зупинила таксі в районі Академмістечка у Києві, щоб дістатися додому за місто. Проте під час поїздки водій з’їхав з автомагістралі до лісової зони, закрив дверцята автомобіля на центральний замок та зґвалтував потерпілу, застосовуючи фізичне насильство. Після цього чоловік змусив дівчину перевести близько 4 тис. грн з її картки на його рахунок, відібрав у неї мобільний телефон та втік", - розповіли про злочин у прокуратурі.

Того ж дня, як вказано, зловмисника вдалося встановити та затримати.

Також під час слідства було встановлено інші епізоди вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень протягом 2019 року. "За день до згаданого випадку за аналогічних обставин таксист зґвалтував 30-річну жінку, після чого заволодів її майном на суму 5 тис. гривень. А в період з квітня по червень здійснив низку крадіжок у приміщені хостелу та магазину, завдавши матеріальної шкоди потерпілим на суму понад 16 тис. гривень", - додали у відомстві.

"Вироком Святошинського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 152 (зґвалтування), ч.ч. 1, 2 ст. 185 (крадіжка) та ч.2 ст. 186 (грабіж) КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі. Обвинувачений перебуває під вартою", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, на Донбасі чоловіка затримали за вбивство і спробу розчленити тіло співмешканки.

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