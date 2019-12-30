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Столичный таксист-насильник получил восемь лет за решеткой

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Таксиста-насильника в столице приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Судом объявлен обвинительный приговор 29-летнему мужчине по фактам сексуального насилия в отношении двух женщин, а также совершении грабежей и краж", - указали в ведомстве.

Как отмечается, в ночь на 31 июля 2019 года злоумышленник изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области. "Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Однако во время поездки водитель съехал с автомагистрали к лесной зоне, закрыл дверцу автомобиля на центральный замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие. После этого мужчина заставил девушку перевести около 4 тыс. грн с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся", - рассказали о преступлении в прокуратуре.

В тот же день, как указано, злоумышленника удалось установить и задержать.

Также в ходе следствия было установлено другие эпизоды совершения подозреваемым уголовных правонарушений в течение 2019 года. "За день до упомянутого случая при аналогичных обстоятельствах таксист изнасиловал 30-летнюю женщину, после чего завладел ее имуществом на сумму 5 тыс. гривен. А в период с апреля по июнь совершил ряд краж в помещении хостела и магазина, причинив материальный ущерб потерпевшим на сумму более 16 тыс. гривен", - добавили в ведомстве.

"Приговором Святошинского районного суда города Киева мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 152 (изнасилование), ч.ч. 1, 2 ст. 185 (кража) и ч.2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей", - отметили в прокуратуре.

Напомним, на Донбассе мужчину задержали за убийство и попытку расчленить тело сожительницы.

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