Чоловіка затримали за вбивство і спробу розчленити тіло співмешканки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Донеччині затримали чоловіка за вбивство і спробу розчленити тіло співмешканки, яке він сховав у підвалі свого будинку. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ НП у Донецькій області.
Так, до поліції та співробітників СБУ надійшло повідомлення про те, що житель села Кальчика переховує у себе вдома труп людини. У підвалі вказаного будинку правоохоронці виявили тіло жінки.
Правоохоронці встановили, що тіло належить 32-річній маріупольчанці, яка з вересня цього року проживала у підозрюваного. Також поліцейські з’ясували, що чоловік систематично наносив побої своїй "товаришці по чарці".
На початку листопада між співмешканцями під час нічного застілля відбувся черговий конфлікт з рукоприкладством. Прокинувшись на ранок, господар будинку виявив тіло жінки без ознак життя. Раніше вже судимий за вбивство чоловік злякався відповідальності за смерть співмешканки та спробував розчленити її труп, аби потім вивезти, однак, не зміг і сховав тіло у підвалі будинку.
Фігуранту повідомлено про підозру. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік вбив малознайому жінку та ліг спати, а наступного дня - розчленував її.