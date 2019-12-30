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Мужчину задержали за убийство и попытку расчленить тело сожительницы

Мужчину задержали за убийство и попытку расчленить тело сожительницы

Киев  •  УНН

 • 19769 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Донецкой области задержали мужчину за убийство и попытку расчленить тело сожительницы, которое он спрятал в подвале своего дома. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Так, полиции и сотрудникам СБУ поступило сообщение о том, что житель села Кальчика скрывает у себя дома труп человека. В подвале указанного дома правоохранители обнаружили тело женщины.

Правоохранители установили, что тело принадлежит 32-летней мариупольчанке, которая с сентября этого года проживала у подозреваемого. Также полицейские выяснили, что мужчина систематически наносил побои своей "товарищу по рюмке".

В начале ноября между сожителями во время ночного застолья произошел очередной конфликт с рукоприкладством. Проснувшись утром, хозяин дома обнаружил тело женщины без признаков жизни. Ранее уже судимый за убийство мужчина испугался ответственности за смерть сожительницы и попытался расчленить ее труп, чтобы потом вывезти, однако, не смог и спрятал тело в подвале дома.

Фигуранту сообщено о подозрении. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Запорожье мужчина убил малознакомую женщину и лег спать, а на следующий день - расчленил ее.

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