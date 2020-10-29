Столичний суд відповів мовному омбудсмену: люди самі обирають зрозумілу мову квитанції

“Уповноважений із захисту державної мови, доводимо до Вашого відома, що Вами поширено недостовірну інформацію у мережі Інтернет щодо функціонування системи електронного керування чергою у Київському апеляційному суді з порушенням норм чинного законодавства. Основний функціонал автомату електронного керування чергою має дефолтний україномовний інтерфейс... Під час роботи із вказаною системою, крім автоматичного обліку кількості та порядку надання послуг, відвідувач самостійно обирає необхідну та зрозумілу для себе мову, яких, зокрема, у вказаному автоматі представлено 5 — українська, англійська, німецька, французька та російська”, — повідомили в пресслужбі.

За даними пресслужби, після обрання мови, користувач натискає на необхідну дію, отримуючи підтвердження з терміналу у вигляді талона з текстом та порядковим номером мовою, яку попередньо користувачем було обрано самостійно.

Крім того, у суді звернули увагу, що на фасаді будівлі Київського апеляційного суду встановлено вивіски із зазначенням назви суду двома мовами — окрім державної, назва установи дублюється англійською мовою.

“Чи не маєте Ви пропозиції демонтувати найменування суду, розміщене на фасаді, перекладене на одну з офіційних мов ООН та Ради Європи? Київський апеляційний суд з нетерпінням чекає на Ваше звернення, яке перебуває „в дорозі“, щоб офіційно спростувати твердження щодо порушення апеляційним судом положень Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ та нагадати Вам деякі норми Конституції України з порушеного Вами мовного питання”, — заявили в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше сьогодні Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Київський апеляційний суд вжити заходів щодо роботи системи електронного керування чергою суду, що друкує квитанції російською мовою.