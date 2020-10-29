Столичный суд ответил языковому омбудсмену: люди сами выбирают понятный язык квитанции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Автомат электронного управления очередью Киевского апелляционного суда позволяет посетителю самостоятельно выбрать необходимый и понятный для себя язык, в частности это может быть и русский. Об этом сообщила пресс-служба суда в ответ уполномоченному по защите государственного языка, передает УНН.
“Уполномоченный по защите государственного языка, доводим до Вашего сведения, что Вами распространена недостоверная информация в сети Интернет по функционированию системы электронного управления очередью в Киевском апелляционном суде с нарушением норм действующего законодательства. Основной функционал автомата электронного управления очередью имеет дефолтный украиноязычный интерфейс ... Во время работы с указанной системой, кроме автоматического учета количества и порядка предоставления услуг, посетитель самостоятельно выбирает необходимый и понятный для себя язык, которых, в частности, в указанном автомате представлено 5 — украинский, английский, немецкий, французский и русский”, — сообщили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, после избрания языка, пользователь нажимает на необходимое действие, получая подтверждение из терминала в виде талона с текстом и порядковым номером языке, который предварительно пользователем был избран самостоятельно.
Кроме того, в суде обратили внимание, что на фасаде здания Киевского апелляционного суда установлено вывески с указанием названия суда на двух языках — кроме государственного, название учреждения дублируется на английском языке.
“Нет ли у Вас предложения демонтировать наименование суда, размещенное на фасаде, переведенное на один из официальных языков ООН и Совета Европы? Киевский апелляционный суд с нетерпением ожидает Вашего обращения, которое находится „в пути“, чтобы официально опровергнуть утверждение о нарушении апелляционным судом положений Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ и напомнить Вам некоторые нормы Конституции Украины по затронутому Вами языковому вопросу” , - заявили в пресс-службе.
Напомним, ранее сегодня Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Киевский апелляционный суд принять меры по работе системы электронного управления очередью суда, что печатает квитанции на русском языке.