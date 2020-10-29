Мовний омбудсмен обурився через квитанцію російською у столичному суді

“Київський апеляційний суд, відповідно до Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ аналогічні іншомовні документи, квитанції чи довідки давно пішли в минуле. Звертаюсь до вас вжити заходів відповідного реагування. Офіційне звернення вже в дорозі”, — написав Кремінь.

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Він також оприлюднив фото квитанції, на якій всі дані надруковано російською мовою.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва ухвалив повернути Леоніду Черновецькому позовну заяву щодо статусу російської мови.