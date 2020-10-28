На Донеччині пасажири маршрутки принизили жінку за українську мову

"Гнівна реакція суспільства на приниження жінки, яка у місті Слов'янськ звернулася українською до пасажирів у громадському транспорті одягнути захисні маски, не залишиться поза моєю увагою як Уповноваженого. Приниження через застосування державної мови - це падіння суспільної моралі. Байдужість водія маршрутного автобуса, як і деяких чиновників, які більше зайняті місцевими виборами, аніж виконанням законів, обурює", - написав Кремень.

Він звернувся до керівництва міста Слов’янськ вжити невідкладних заходів оперативного реагування на цей ганебний факт.

"Перевізник і водій повинні дбати як про здоров’я і безпеку пасажирів, так і порядок на маршрутних лініях. Також прошу Національну поліцію України ідентифікувати осіб, які цькували жінку, застосовували силу, намагаючись виштовхати з маршрутного автобуса, та вжити щодо них заходів, передбачених чинним законодавством України", - додав Уповноважений.

Нагадаємо, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що українською мовою не можна повернути Донбас. Якщо і виносити питання про мову, то не про державність російської, а про її застосування.