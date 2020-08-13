Кравчук не вірить, що українською мовою можна повернути Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українською мовою не можна повернути Донбас. Якщо і виносити питання про мову, то не про державність російської, а про її застосування. Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук в інтерв’ю Українському радіо, передає УНН.
"Я не думаю, що мовою можна повернути Донбас, при всій повазі. Я знаю, що без мови нема народу, нема нації. Сьогодні на Донбасі ніхто не заборонив української мови, і не забороняє, і не заборонить. Якщо на Донбасі, в тих регіонах, виникне питання згідно з загальноєвропейськими законами про мови, ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а питання застосування", - заявив Кравчук.
Як повідомляв УНН, раніше Кравчук заявив, що пропаганда за часів Сталіна - це дрібнички у порівнянні з пропагандою на окупованих територіях, яку розповсюджують у шкільних книгах.