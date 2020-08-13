Кравчук не вірить, що українською мовою можна повернути Донбас

"Я не думаю, що мовою можна повернути Донбас, при всій повазі. Я знаю, що без мови нема народу, нема нації. Сьогодні на Донбасі ніхто не заборонив української мови, і не забороняє, і не заборонить. Якщо на Донбасі, в тих регіонах, виникне питання згідно з загальноєвропейськими законами про мови, ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а питання застосування", - заявив Кравчук.

Як повідомляв УНН, раніше Кравчук заявив, що пропаганда за часів Сталіна - це дрібнички у порівнянні з пропагандою на окупованих територіях, яку розповсюджують у шкільних книгах.