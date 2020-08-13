"При Сталіні були дрібнички": Кравчук розповів про пропаганду на окупованих територіях

“У мене є знайомі, вони мені приносять дитячі книжки шкіл, програми шкіл, книжки, які випускаються, друковану продукцію. Я колись відвів цілий день і не міг всього прочитати, це у порівнянні зі Сталіним, те що було при Сталіні — дрібничка. Там є речі, і комсомол, і все, що було. Я задаю собі питання — так вчать дітей? Це вже шість років так робиться. Плюс, якщо додати до цього щоденну пропаганду російських ЗМІ, з якими я теж спілкуюсь. Мене за це критикують, але хай критикують, я говорю не те, що вони хочуть чути”, — сказав Кравчук.

Нагадаємо, Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення заборонити трансляцію у країні семи телеканалів групи RT.