"При Сталине были мелочи": Кравчук рассказал о пропаганде на оккупированных территориях

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81180 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101570 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126173 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107067 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127022 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101162 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101990 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103994 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101939 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"При Сталине были мелочи": Кравчук рассказал о пропаганде на оккупированных территориях

"При Сталине были мелочи": Кравчук рассказал о пропаганде на оккупированных территориях

Киев  •  УНН

 • 15774 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что пропаганда во времена Сталина - это мелочи по сравнению с пропагандой на оккупированных территориях, которую распространяют в школьных книгах. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио, передает УНН.

"У меня есть знакомые, они мне приносят детские книги школ, программы школ, книги, выпускаемую печатную продукцию. Я когда-то отвел целый день и не мог всего прочитать, это по сравнению со Сталиным, то что было при Сталине - мелочь. Там есть вещи, и комсомол, и все, что было. Я задаю себе вопрос - так учат детей? Это уже шесть лет так делается. Плюс, если добавить к этому ежедневную пропаганду российских СМИ, с которыми я тоже общаюсь. Меня за это критикуют, но пусть критикуют, я говорю не то, что они хотят слышать", - сказал Кравчук.

Напомним, Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.

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