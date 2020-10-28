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В Донецкой области пассажиры маршрутки унизили женщину за украинский язык

В Донецкой области пассажиры маршрутки унизили женщину за украинский язык

Киев  •  УНН

 • 30646 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В городе Славянске пассажиры маршрутки унижали женщину за то, что она на украинском языке попросила их одеть защитные маски. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень считает это падением общественной морали и просит руководство города и Нацполицию отреагировать на эту ситуацию. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Гневная реакция общества на унижение женщины, которая в городе Славянск обратилась на украинском языке к пассажирам в общественном транспорте одеть защитные маски, не останется без моего внимания как Уполномоченного. Унижение из-за применения государственного языка - это падение общественной морали. Равнодушие водителя маршрутного автобуса, как и некоторых чиновников, которые больше заняты местными выборами, чем исполнением законов, возмущает", - написал Кремень.

Он обратился к руководству города Славянск принять безотлагательные меры оперативного реагирования на этот позорный факт.

"Перевозчик и водитель должны заботиться как о здоровье и безопасности пассажиров, так и порядке на маршрутных линиях. Также прошу Национальную полицию Украине идентифицировать лиц, которые травили женщину, применяли силу, пытаясь вытолкнуть из маршрутного автобуса, и принять по ним меры, предусмотренные действующим законодательством Украины", - добавил Уполномоченный.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что украинским языком нельзя вернуть Донбасс. Если и выносить вопрос о языке, то не о государственности русского, а о его применении.

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