Языковой омбудсмен возмутился из-за квитанции на русском в столичном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Киевский апелляционный суд принять меры по работе системы электронного управления очередью суда, что печатает квитанции на русском языке. Об этом говорится в сообщении на странице Уполномоченного в Facebook, передает УНН.
"Киевский апелляционный суд, в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" аналогичные иноязычные документы, квитанции или справки давно ушли в прошлое. Обращаюсь к вам принять меры соответствующего реагирования. Официальное обращение уже в пути", - написал Кремень.
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Он также обнародовал фото квитанции, на которой все данные опубликованы на русском языке.
Напомним, ранее Окружной административный суд Киева постановил вернуть Леониду Черновецкому исковое заявление о статусе русского языка.