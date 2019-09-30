Столичний суд 7 жовтня розгляне позов Шевчука щодо його звільнення з посади судді КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва поновив провадження у справі за позовом Станіслава Шевчука до Конституційного суду України щодо його звільнення з посади судді КСУ та призначив на 7 жовтня підготовче засідання у даній справі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Судову владу України.
Нагадаємо, раніше суд зупинив провадження у справі до вирішення заяви про відвід судді, яку було подано представниками відповідача. Вивчивши дану заяву, суд дійшов висновку про її необґрунтованість та ухвалив відмовити у її задоволенні.
Як відомо, Станіслав Шевчук у своєму позові, який він подав до Окружного адміністративного суду міста Києва просить суд визнати протиправними дії Конституційного Суду України щодо незаконного його звільнення з посади судді КСУ. Також позивач просить визнати протиправною та скасувати Постанову Конституційного суду України, що була ухвалена 14 травня про його звільнення з відповідної посади судді.
Також повідомлялось, що слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем колишнього голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука.