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Столичный суд 7 октября рассмотрит иск Шевчука о его увольнении с должности судьи КСУ

Киев • УНН

 • 6189 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Окружной административный суд города Киева возобновил производство по делу по иску Станислава Шевчука к Конституционному суду Украины о его увольнении с должности судьи КСУ и назначил на 7 октября подготовительное заседание по данному делу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

Столичный суд 7 октября рассмотрит иск Шевчука о его увольнении с должности судьи КСУ

Напомним, ранее суд прекратил производство по делу до разрешения заявления об отводе судьи, поданное представителями ответчика. Изучив данное заявление, суд пришел к выводу о его необоснованности и постановил отказать в его удовлетворении.

Как известно, Станислав Шевчук в своем иске, который он подал в Окружной административный суд города Киева просит суд признать противоправными действия Конституционного Суда Украины относительно незаконного его увольнения с должности судьи КСУ. Также истец просит признать противоправным и отменить Постановление Конституционного суда Украины, что было принято 14 мая о его увольнении от соответствующей должности судьи.

Также сообщалось, что следователи ГБР начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением бывшего главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука.

Украинские Национальные Новости

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