Столичный суд 7 октября рассмотрит иск Шевчука о его увольнении с должности судьи КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Окружной административный суд города Киева возобновил производство по делу по иску Станислава Шевчука к Конституционному суду Украины о его увольнении с должности судьи КСУ и назначил на 7 октября подготовительное заседание по данному делу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.
Напомним, ранее суд прекратил производство по делу до разрешения заявления об отводе судьи, поданное представителями ответчика. Изучив данное заявление, суд пришел к выводу о его необоснованности и постановил отказать в его удовлетворении.
Как известно, Станислав Шевчук в своем иске, который он подал в Окружной административный суд города Киева просит суд признать противоправными действия Конституционного Суда Украины относительно незаконного его увольнения с должности судьи КСУ. Также истец просит признать противоправным и отменить Постановление Конституционного суда Украины, что было принято 14 мая о его увольнении от соответствующей должности судьи.
Также сообщалось, что следователи ГБР начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением бывшего главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука.