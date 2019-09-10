Столичний метрополітен отримав більше 20 мільйонів від непрофільної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримало більше 20 млн грн від непрофільної діяльності - надання площ в оренду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило КП "Київський метрополітен", передає УНН.
“За вісім місяців 2019 року від надання площ в оренду підземка отримала більше 20 мільйонів грн. Половина суми, відповідно, була перерахована до бюджету міста”, — йдеться в повідомленні.
Наразі у метрополітені є 191 дійсний договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду. Йдеться про торгові місця, які відповідають усім нормам пожежної безпеки, у тому числі банкомати, модернізовані автомати з продажу преси, тощо.
Нагадаємо, Київська підземка витратила майже 900 тисяч гривень на програмне забезпечення для турнікетів.