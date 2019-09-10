Столичный метрополитен получил более 20 млн от непрофильной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” получило более 20 млн грн от непрофильной деятельности — предоставление площадей в аренду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.
“За восемь месяцев 2019 года от предоставления площадей в аренду подземка получила более 20 млн грн. Половина суммы, соответственно, была перечислена в бюджет города”, — говорится в сообщении.
Сейчас в метрополитене является 191 действительный договор о передаче имущества территориальной общины города Киева в аренду. Речь идет о торговых места, которые соответствуют всем нормам пожарной безопасности, в том числе банкоматы, модернизированные автоматы по продаже прессы и тому подобное.
Напомним, Киевская подземка потратила почти 900 тысяч гривен на программное обеспечение для турникетов.