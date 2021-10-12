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Столичні "Золоті Ворота" потрапили до двадцятки найкрутіших локацій світу

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. "Золоті Ворота" у Києві потрапили у двадцятку найкращих локацій світу, посівши 16-те місце у ретингу "49 найкрутіших районів світу". Про це пише УНН з посиланням на британський ресурс Time Out.

Деталі

Відомо, що було опитано 2700 людей. Район Золотих Воріт назвали ідеальним місцем для знайомства з прогресивним Києвом.

"Там, де колись був славетний вхід до середньовічного Києва, тепер ви знайдете захоплюючий район, що випромінює енергію та творчість. Вулиці Рейтарська, Ярославів Вал, Стрілецька та Олеся Гончара в самому центрі Старого Києва, змінюються з космічною швидкістю", – описав локацію ресурс.

До слова, Золоті Ворота обійшли в рейтингу такі популярні локації, як Noord в Амстердамі, Villeray у Монреалі та Surry Hills в Сіднеї.

Нагадаємо

У 2021 році Київ вперше увійшов до сотні найкращих міст світу в міжнародному рейтингу компанії "Resonance". Українська столиця, яка в минулому році зайняла 139 місце, в цьому році піднялася на 87.

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