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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 111214 просмотра

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2 марта, 17:42 • 107060 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Столичные "Золотые Ворота" попали в двадцатку самых крутых локаций мира

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КИЕВ. 12 октября. УНН. "Золотые Ворота" в Киеве попали в двадцатку лучших локаций мира, заняв 16-е место в ретинге "49 самых крутых районов мира". Об этом пишет УНН со ссылкой на британский ресурс Time Out.

Детали

Известно, что было опрошено 2700 человек. Район Золотых Ворот назвали идеальным местом для знакомства с прогрессивным Киевом.

"Там, где когда-то был знаменитый вход в средневековой Киев, теперь вы найдете увлекательный район, излучающий энергию и творчество. Улицы Рейтарская, Ярославов Вал, Стрелецкая и Олеся Гончара в самом центре Старого Киева, меняются с космической скоростью", - описал локацию ресурс.

К слову, Золотые Ворота обошли в рейтинге такие популярные локации, как Noord в Амстердаме, Villeray в Монреале и Surry Hills в Сиднее.

Напомним

В 2021 году Киев впервые вошел в сотню лучших городов мира в международном рейтинге компании "Resonance". Украинская столица, которая в прошлом году заняла 139 место, в этом году поднялась на 87.

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