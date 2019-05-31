Столичні школи святкують останній дзвоник
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Столичні школи сьогодні відзначають свято Останнього дзвоника. Як проходять лінійки, на прикладі загальноосвітньої школи №140, передає кореспондент УНН.
В урочистій події взяли участь близько 80 учнів. Зокрема "першачки" та учні 9 та 11 класів.
Школа долучилася до флешмобу "Ековипускний", ініційованого МОН, тому обійшлися без повітряних куль. Натомість вони посадили калину.
Нагадаємо, цього року свято Останнього дзвоника для школярів міста Києва відбувається 31 травня.
Форму та час проведення свята Останнього дзвоника визначають заклади освіти самостійно.