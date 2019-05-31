Столичные школы празднуют последний звонок

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 10716 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32600 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52819 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114339 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109308 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136406 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144149 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Столичные школы празднуют последний звонок

Столичные школы празднуют последний звонок

Киев  •  УНН

 • 20453 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Столичные школы сегодня отмечают праздник Последнего звонка. Как проходят линейки, на примере общеобразовательной школы №140, передает корреспондент УНН.

В торжественном событии приняли участие около 80 учеников. В частности, "первоклашки" и ученики 9 и 11 классов.

Школа присоединилась к флешмобу "Эковипускной", инициированному МОН, поэтому обошлись без воздушных шаров. Вместо этого они посадили калину.

Напомним, в этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева происходит 31 мая.

Форму и время проведения праздника Последнего звонка определяют учебные заведения самостоятельно.

Украинские Национальные Новости

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