Столичные школы празднуют последний звонок
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Столичные школы сегодня отмечают праздник Последнего звонка. Как проходят линейки, на примере общеобразовательной школы №140, передает корреспондент УНН.
В торжественном событии приняли участие около 80 учеников. В частности, "первоклашки" и ученики 9 и 11 классов.
Школа присоединилась к флешмобу "Эковипускной", инициированному МОН, поэтому обошлись без воздушных шаров. Вместо этого они посадили калину.
Напомним, в этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева происходит 31 мая.
Форму и время проведения праздника Последнего звонка определяют учебные заведения самостоятельно.