Столичні пляжі забезпечать кріслами-амфібіями і спецперсоналом для людей з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Цього року окремі пляжі в Києві забезпечать кріслами-амфібіями і спеціальним персоналом для допомоги людям з інвалідністю. Про це повідомила перший заступник генерального директора КП "Плесо" Тетяна Кравчук у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Завершується капремонт на зонах відпочинку "Чорторий", "Галерна" та "Троєщина", також заплановано виконання робіт по капремонту на зоні відпочинку "Центральна". Усі капітальні ремонти відбуваються з урахуванням потреб маломобільних груп населення", - розповіла Кравчук.
За її словами, також забезпечать кріслами-амфібіями три пляжі: "Дитячий", "Золотий" та "Пуща-Водиця". На пляжах буде працювати персонал, спеціально навчений допомагати громадянам з інвалідністю. У разі потреби співробітники пляжу забезпечать комфортний відпочинок біля води. Цей сервіс надається безкоштовно та індивідуально.
Як зазначила представник підприємства, "Плесо" щорічно виконує комплекс необхідних заходів по забезпеченню належної екологічної, санітарної та протиепідеміологічної ситуації на зонах відпочинку та на водних об'єктах Києва. Цього року так само передбачено, зокрема, заходи по боротьбі з кліщами, протималярійні заходи, дериваційні заходи, з профілактики сказу (для чого "Плесо" уклало договір на вилов, стерилізацію та утримання безпритульних тварин).
Також планується очищення поверхні водного дзеркала за допомогою машини-амфібії, очистка пляжів тощо.
Нагадаємо, у літній сезон кияни зможуть купатися на 14 пляжах. Окрім того, в місті облаштують 18 місць на водних об’єктах, де можливий відпочинок без купання.
При цьому, у Києві дозволено купатися на 14 міських пляжах.