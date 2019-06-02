Столичні пляжі забезпечать кріслами-амфібіями і спецперсоналом для людей з інвалідністю

КИЇВ. 2 червня. УНН. Цього року окремі пляжі в Києві забезпечать кріслами-амфібіями і спеціальним персоналом для допомоги людям з інвалідністю. Про це повідомила перший заступник генерального директора КП "Плесо" Тетяна Кравчук у відповіді на запит кореспондента УНН.