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Столичные пляжи обеспечат креслами-амфибиями и спецперсоналом для людей с инвалидностью

Столичные пляжи обеспечат креслами-амфибиями и спецперсоналом для людей с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 18709 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В этом году отдельные пляжи в Киеве обеспечат креслами-амфибиями и специальным персоналом для помощи людям с инвалидностью. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора КП "Плесо" Татьяна Кравчук в ответе на запрос корреспондента УНН.

"Завершается капремонт в зонах отдыха "Чорторий", "Галерна" и "Троещина", также запланировано выполнение работ по капремонту на зоне отдыха "Центральная". Все капитальные ремонты происходят с учетом потребностей маломобильных групп населения", - рассказала Кравчук.

По ее словам, также обеспечат креслами-амфибиями три пляжа: "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". На пляжах будет работать персонал, специально обученный помогать гражданам с инвалидностью. В случае необходимости сотрудники пляжа обеспечат комфортный отдых у воды. Этот сервис предоставляется бесплатно и индивидуально.

Как отметила представитель предприятия, "Плесо" ежегодно выполняет комплекс необходимых мер по обеспечению надлежащей экологической, санитарной и противоэпидемиологической ситуации на зонах отдыха и на водных объектах Киева. В этом году так же предусмотрены, в частности, меры по борьбе с клещами, противомалярийные мероприятия, деривационные мероприятия, по профилактике бешенства (для чего "Плесо" заключило договор на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных).

Также планируется очистка поверхности водного зеркала с помощью машины-амфибии, очистка пляжей и тому подобное.

Напомним, в летний сезон киевляне смогут купаться на 14 пляжах. Кроме того, в городе обустроят 18 мест на водных объектах, где возможен отдых без купания.

При этом, в Киеве разрешено купаться на 14 городских пляжах.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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