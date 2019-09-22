Столична влада не виключає можливості перекриття руху транспорту в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Києві цілком можливо реалізувати перекриття центральних вулиць, подібно до прикладу європейських столиць, що зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу та сприятиме розвитку туристичної привабливості міста. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Плани щодо перекриття центральних вулиць є цілком ймовірними, адже практика більшості європейських столиць показує, що перетворення центру на пішохідний простір покращує трафік, зменшує кількість шкідливих викидів в атмосферу та створює умови для розвитку туристичної привабливості міста", - зазначив Рахматуллін.
На його думку, в разі перетворення центральних вулиць на пішохідні транспортні потоки будуть рівноцінно розподілятися по існуючій транспортній мережі міста і будуть зменшувати кількість транзитного транспорту в центрі столиці.
Нагадаємо, у червні команда Президента України Володимира Зеленського презентувала концепцію місця, куди має переїхати Адміністрація Президента, пообіцявши не витрачати на її організацію гроші з державного бюджету. Пізніше Голова держави заявив, що на переїзд немає грошей.
Втім, на думку експертів, перенесення Офісу Президента з вулиці Банкової в Український дім і пов'язане з цим рішення зробити Європейську площу пішохідною паралізувало б рух автотранспорту в центрі Києва.