Столичные власти не исключают возможности перекрытия движения транспорта в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Киеве вполне возможно реализовать перекрытие центральных улиц, подобно примеру европейских столиц, что уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу и будет способствовать развитию туристической привлекательности города. Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Планы по перекрытию центральных улиц вполне вероятны, ведь практика большинства европейских столиц показывает, что превращение центра в пешеходное пространство улучшает трафик, уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и создает условия для развития туристической привлекательности города", - отметил Рахматуллин.
По его мнению, в случае преобразования центральных улиц в пешеходные транспортные потоки будут равноценно распределяться по существующей транспортной сети города и будут уменьшать количество транзитного транспорта в центре столицы.
Напомним, в июне команда Президента Украины Владимира Зеленского представила концепцию места, куда должна переехать Администрация Президента, пообещав не тратить на ее организацию деньги из государственного бюджета. Позже Глав государства заявил, что на переезд нет денег.
Впрочем, по мнению экспертов, перенос Офиса Президента из улицы Банковой в Украинский дом и связанное с этим решение сделать Европейскую площадь пешеходной парализовало бы движение автотранспорта в центре Киева.