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Столична новорічна ялинка потрапила в один з рейтингів найкращих у Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Столична ялинка увійшла у п’ятірку найкрасивіших ялинок Європи. Відповідний рейтинг опублікував туристичний портал European Best Destinations, пише УНН.

“Цьогоріч головна ялинка країни заввишки понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших ялинкових прикрас, які мерехтят у світлі ілюмінації — цього року її замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської, та 4 кілометри різнокольорових гірлянд. „Охороняють“ ялинку великі фігури лускунчиків і герої улюбленого дорослими і дітлахами мультсеріалу про козаків”, — вказано також у повідомленні КМДА.

Варто також зазначити, що до п’ятірки найкращих увійшли також різдвяні дерева у німецькому Кельні, французькому Страсбурзі, столиці Чеської Республіки — Празі та у литовській столиці Вільнюсі.

Додамо, що у столиці на Софійській площі понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік.

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