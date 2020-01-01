Столичная новогодняя елка попала в один из рейтингов лучших в Европе

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 53202 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124557 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130308 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128284 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153554 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112801 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109980 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132337 просмотра

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Столичная новогодняя елка попала в один из рейтингов лучших в Европе

Киев  •  УНН

 • 25131 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Столичная елка вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический портал European Best Destinations, пишет УНН.

“В этом году главная елка страны высотой более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мигают в свете иллюминации — в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской и 4 километра разноцветных гирлянд. „Охраняют“ елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках”, — указано также в сообщении КГГА.

Стоит также отметить, что в пятерку лучших вошли также рождественские деревья в немецком Кельне, французском Страсбурге, столице Чешской Республики — Праге и в литовской столице Вильнюсе.

Добавим, что в столице на Софийской площади более 100 тысяч человек встретили Новый год.

Украинские Национальные Новости

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