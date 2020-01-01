Столичная новогодняя елка попала в один из рейтингов лучших в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Столичная елка вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический портал European Best Destinations, пишет УНН.
“В этом году главная елка страны высотой более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мигают в свете иллюминации — в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской и 4 километра разноцветных гирлянд. „Охраняют“ елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках”, — указано также в сообщении КГГА.
Стоит также отметить, что в пятерку лучших вошли также рождественские деревья в немецком Кельне, французском Страсбурге, столице Чешской Республики — Праге и в литовской столице Вильнюсе.
Добавим, что в столице на Софийской площади более 100 тысяч человек встретили Новый год.