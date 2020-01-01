В столиці на Софійській площі понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали Новий рік в Києві на Софійській площі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали Новий 2020 рік на Софійській площі, де відбувся грандіозний концерт за участю популярних українських виконавців. Про це повідомили організатори новорічного дійства”, — йдеться в повідомленні.
Також, святкування продовжиться і сьогодні. Так, 1 січня 2020 року зі сцени на Софійській площі з Новим роком вітатимуть “Kyiv Fantastic Orchestra”, Barleben та Андрій Стукало. Концерт розпочнеться о 17:00.
“Триває святкування і на Контрактовій площі, на яку в новорічну ніч, за інформацією організаторів, завітали понад 40 тисяч киян та гостей столиці”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, за оперативною інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно — до підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби “Київська служба порятунку” Управління з питань надзвичайних ситуацій протягом ночі не надійшло жодного виклику для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків і інших рятувальних заходів.
“За інформацією Департаменту охорони здоров’я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернень не надходило”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові участь у святкуванні Нового року взяло близько 80 тисяч громадян.