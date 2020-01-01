В столице на Софийской площади более 100 тысяч человек встретили Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый год в Киеве на Софийской площади. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Об этом сообщили организаторы новогоднего действа”, — говорится в сообщении.
Также, празднование продолжится и сегодня. Так, 1 января 2020 года со сцены на Софийской площади с Новым годом поздравлять “Kyiv Fantastic Orchestra”, Barleben и Андрей Стукало. Концерт начнется в 17:00.
“Продолжается празднование и на Контрактовой площади, на которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, по оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно — в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы “Киевская служба спасения” Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.
“По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращений не поступало”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове участие в праздновании Нового года приняло около 80 тысяч граждан.