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У Харкові участь у святкуванні Нового року взяло близько 80 тисяч громадян

У Харкові участь у святкуванні Нового року взяло близько 80 тисяч громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Участь у святкуванні Нового року у Харкові взяло близько 80 тисяч громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

“Для забезпечення безпеки громадян у Новорічну ніч на вулицях Харкова та населених пунктах області, у харківському метрополітені, на залізничних станціях та в інших громадських місцях, на маршрутах патрулювання було задіяно близько 1300 працівників поліції та військовослужбовців Нацгвардії. Участь у святкуваннях взяли близько 80 тисяч громадян”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці працювали у посиленому режимі. Для попередження та оперативного реагування на правопорушення було збільшено кількість поліцейських нарядів, створені групи превентивної комунікації, додаткові слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи.

“В ході проведення масових заходів грубих порушень правопорядку не зафіксовано. Зараз правоохоронці продовжують охороняти порядок в місцях проведення масових заходів”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, перед Новим роком в Україні виникло понад 100 пожеж у житловому секторі.

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