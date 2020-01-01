У Харкові участь у святкуванні Нового року взяло близько 80 тисяч громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Участь у святкуванні Нового року у Харкові взяло близько 80 тисяч громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“Для забезпечення безпеки громадян у Новорічну ніч на вулицях Харкова та населених пунктах області, у харківському метрополітені, на залізничних станціях та в інших громадських місцях, на маршрутах патрулювання було задіяно близько 1300 працівників поліції та військовослужбовців Нацгвардії. Участь у святкуваннях взяли близько 80 тисяч громадян”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що правоохоронці працювали у посиленому режимі. Для попередження та оперативного реагування на правопорушення було збільшено кількість поліцейських нарядів, створені групи превентивної комунікації, додаткові слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи.
“В ході проведення масових заходів грубих порушень правопорядку не зафіксовано. Зараз правоохоронці продовжують охороняти порядок в місцях проведення масових заходів”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, перед Новим роком в Україні виникло понад 100 пожеж у житловому секторі.