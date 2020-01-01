В Харькове участие в праздновании Нового года приняло около 80 тысяч граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Участие в праздновании Нового года в Харькове приняли около 80 тысяч граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
“Для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования было задействовано около 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. Участие в торжествах приняли около 80 тысяч граждан”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители работали в усиленном режиме. Для предупреждения и оперативного реагирования на правонарушения было увеличено количество полицейских нарядов, созданы группы превентивной коммуникации, дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы.
“В ходе проведения массовых мероприятий грубых нарушений правопорядка не зафиксировано. Сейчас правоохранители продолжают охранять порядок в местах проведения массовых мероприятий”, — отмечается в сообщении.
Напомним, перед Новым годом в Украине возникло более 100 пожаров в жилом секторе.