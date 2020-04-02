Столична мапа поширення коронавірусу: на Дарниці зафіксовано найбільше випадків за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У столиці на сьогодні зафіксовано вже 161 випадок захворювання: 29 нових підтверджених випадків інфікування за добу. З них найбільше виявлено у Дарницькому районі міста - 7 випадків. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Підтверджені випадки захворювання на коронавірус додались у наступних районах:
▪️ Голосіівський +3;
▪️ Дарницький +7;
▪️ Дніпровський +1;
▪️ Оболонський +4;
▪️ Печерський +2;
▪️ Шевченківський +4;
▪️ Солом’янський +6;
▪️ Деснянський +2", - написав Кличко, говорячи про випадки, що були виявлені за минулу добу.
Зазначимо, всього за добу в Києві з коронавірусом виявили 29 осіб, один випадок - летальний.
Виходячи з даних на оприлюдненій мером мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (34), Соломянський (26) та Дарницький (23).
Найменше випадків - у Дніпровському (6) районі.