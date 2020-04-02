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Столична мапа поширення коронавірусу: на Дарниці зафіксовано найбільше випадків за добу

Київ • УНН

 • 18914 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У столиці на сьогодні зафіксовано вже 161 випадок захворювання: 29 нових підтверджених випадків інфікування за добу. З них найбільше виявлено у Дарницькому районі міста - 7 випадків. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Підтверджені випадки захворювання на коронавірус додались у наступних районах:

▪️ Голосіівський +3;
▪️ Дарницький +7;
▪️ Дніпровський +1;
▪️ Оболонський +4;
▪️ Печерський +2;
▪️ Шевченківський +4;
▪️ Солом’янський +6;
▪️ Деснянський +2", - написав Кличко, говорячи про випадки, що були виявлені за минулу добу.

Зазначимо, всього за добу в Києві з коронавірусом виявили 29 осіб, один випадок - летальний.

Виходячи з даних на оприлюдненій мером мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (34), Соломянський (26) та Дарницький (23).

Найменше випадків - у Дніпровському (6) районі.

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