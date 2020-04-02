Столичная карта распространения коронавируса: на Дарнице зафиксировано больше всего случаев за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В столице сегодня зафиксировано уже 161 случай заболевания: 29 новых подтвержденных случая инфицирования за сутки. Из них больше всего обнаружено в Дарницком районе города - 7 случаев. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом добавились в следующих районах:
▪️ Голосеевский +3;
▪️ Дарницкий +7;
▪️ Днепровский 1;
▪️ Оболонский +4;
▪️ Печерский +2;
▪️ Шевченковский +4;
▪️ Соломенский +6;
▪️ Деснянский +2", - написал Кличко, говоря о случаях, выявленных за прошедшие сутки.
Отметим, всего за сутки в Киеве с коронавирусом обнаружили 29 человек, один случай - летальный.
Исходя из данных на обнародованной мэром карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (34), Соломенский (26) и Дарницкий (23).
Меньше всего случаев - в Днепровском (6) районе.