Столичная карта распространения коронавируса: на Дарнице зафиксировано больше всего случаев за сутки

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В столице сегодня зафиксировано уже 161 случай заболевания: 29 новых подтвержденных случая инфицирования за сутки. Из них больше всего обнаружено в Дарницком районе города - 7 случаев. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.