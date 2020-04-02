Столичная карта распространения коронавируса: на Дарнице зафиксировано больше всего случаев за сутки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80502 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 95922 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101501 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100857 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108564 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96207 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104156 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106313 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131294 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130394 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Столичная карта распространения коронавируса: на Дарнице зафиксировано больше всего случаев за сутки

Столичная карта распространения коронавируса: на Дарнице зафиксировано больше всего случаев за сутки

Киев  •  УНН

 • 18903 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В столице сегодня зафиксировано уже 161 случай заболевания: 29 новых подтвержденных случая инфицирования за сутки. Из них больше всего обнаружено в Дарницком районе города - 7 случаев. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом добавились в следующих районах:

▪️ Голосеевский +3;
▪️ Дарницкий +7;
▪️ Днепровский 1;
▪️ Оболонский +4;
▪️ Печерский +2;
▪️ Шевченковский +4;
▪️ Соломенский +6;
▪️ Деснянский +2", - написал Кличко, говоря о случаях, выявленных за прошедшие сутки.

Отметим, всего за сутки в Киеве с коронавирусом обнаружили 29 человек, один случай - летальный.

Исходя из данных на обнародованной мэром карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (34), Соломенский (26) и Дарницкий (23).

Меньше всего случаев - в Днепровском (6) районе.

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