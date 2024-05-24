"Стіну" Порошенка назвали головним символом корупції в російсько-українській війні, який залишив Україну без захисту
Київ • УНН
За час президентства Петра Порошенка не вдалося побудувати належні фортифікаційні споруди для України, а проект "Стіна" на кордоні з росією став символом корупції і забезпечив мінімальну оборону, залишивши країну неготовою до повномасштабного вторгнення росії, незважаючи на обіцянки перетворити її на фортецю.
За президентства Петра Порошенка в Україні так і не збудували якісних фортифікацій, а скандальний проєкт "Стіна" на кордоні з росією став символом великої корупції. Країна в кінці каденції Порошенка опинилася фактично без укріплень та виявилася не готова до повномасштабного вторгнення рф, попри обіцянки Порошенка перетворити державу на фортецю. Про це йдеться у журналістському розслідуванні до десятої річниці вторгнення росії, передає УНН.
"Абсолютна більшість фортифікаційних споруд були побудовані або силами армії під власні задачі, або – централізовано в недостатній кількості недостатньої якості і їхня користь була мінімальною. Це не була якась повноцінна лінія оборони, це був просто епізодично посилений кордон і все" – розповідає про стан фортифікацій за каденції Порошенка ветеран російсько-української війни Олексій "Сталкер".
За словами експертів, "Стіна" Порошенка виявилася дуже коротким відрізком звичайного паркану, яким огороджують дитячі майданчики і який не був призначений для стримування ворога.
"Та сітка рабиця, яка була на сході України натягнута – ніякі військові атаки вона відбивати не може. Так звана "Стіна" – це суто імітація. Це стовідсотковий піар. Під час будівництва "Стіни" Порошенко був президентом і очолював політичну силу, яка схвалила цей проєкт і несе усю відповідальність", - зазначає у сюжеті політичний експерт Петро Олещук.
У сюжеті експертами також наголошується, що Порошенко свідомо надавав неправдиву інформацію щодо реального стану фортифікацій.
"Сьогодні Порошенка звинувачують за двома статтями ККУ: "сприяння діяльності терористичних організацій" та "державна зрада". Є всі підстави вважати, що Петро Олексійович навмисно шкодив територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України. Адже як можна пояснити його бізнес з Медведчуком, Путіним, вугільний бізнес з так званою "лднр", справу Свинарчуків, вибухи військових складів, порушення обіцянки передати управління своїми активами незалежній стороні, небажання позбутися Липецької фабрики "Рошен" та просто неймовірне у своїх масштабах розкрадання держбюджету", - резюмується у сюжеті.
Як повідомлялося в 2021 році Петру Порошенку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу — сприяння тероризму і державна зрада.