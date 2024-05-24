"Стену" Порошенко назвали главным символом коррупции в российско-украинской войне, который оставил Украину без защиты

При президентстве Петра Порошенко в Украине так и не построили качественных фортификаций, а скандальный проект "Стена" на границе с Россией стал символом большой коррупции. Страна в конце каденции Порошенко оказалась фактически без укреплений и оказалась не готова к полномасштабному вторжению РФ, несмотря на обещания Порошенко превратить государство в крепость. Об этом говорится в журналистском расследовании к десятой годовщине вторжения России, передает УНН.

"Абсолютное большинство фортификационных сооружений были построены или силами армии под собственные задачи, или - централизованно в недостаточном количестве недостаточного качества и их польза была минимальной. Это не была какая-то полноценная линия обороны, это была просто эпизодически усиленная граница и все" - рассказывает о состоянии фортификаций при каденции Порошенко ветеран российско-украинской войны Алексей "Сталкер".

По словам экспертов, "Стена" Порошенко оказалась очень коротким отрезком обычного забора, которым ограждают детские площадки и который не был предназначен для сдерживания врага.

"Та сетка рабица, которая была на востоке Украины натянута - никакие военные атаки она отражать не может. Так называемая "Стена" - это чисто имитация. Это стопроцентный пиар. Во время строительства "Стены" Порошенко был президентом и возглавлял политическую силу, которая одобрила этот проект и несет всю ответственность", - отмечает в сюжете политический эксперт Петр Олещук.

В сюжете экспертами также отмечается, что Порошенко сознательно предоставлял ложную информацию о реальном состоянии фортификаций.

"Сегодня Порошенко обвиняют по двум статьям УКУ: "содействие деятельности террористических организаций" и "государственная измена". Есть все основания полагать, что Петр Алексеевич намеренно вредил территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины. Ведь как можно объяснить его бизнес с Медведчуком, Путиным, угольный бизнес с так называемой "лднр", дело Свинарчуков, взрывы военных складов, нарушение обещания передать управление своими активами независимой стороне, нежелание избавиться от Липецкой фабрики "Рошен" и просто невероятное в своих масштабах хищения госбюджета", - резюмируется в сюжете.

Как сообщалось в 2021 году Петру Порошенко объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - содействие терроризму и государственная измена.