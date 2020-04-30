Стіна привалила чоловіка на Кіровоградщині

Господар 1966 р.н. займався демонтажем власного сараю. Під час процесу завалилась стіна будівлі і придавила ноги чоловікові.

Без допомоги рятувальників звільнити громадянина було неможливо. Бійці 20-ї ДПРЧ, застосовуючи пневмоінструмент, звільнили чоловіка з-під завалу.

Потерпілого бригада швидкої допомоги доставила до Долинської центральної райлікарні.

Нагадаємо, нещасних випадків на виробництві стало на чверть менше.