Стена привалила мужчину в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. В среду в 10:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о несчастном случае с пострадавшим на территории частного домохозяйства по ул. Сычева в Долинской Кировоградской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УГСЧС в Кировоградской области.
Хозяин 1966 г.р. занимался демонтажем собственного сарая. Во время процесса обрушилась стена здания и придавила ноги мужчине.
Без помощи спасателей освободить гражданина было невозможно. Бойцы 20-й ДПРЧ, применяя пневмоинструмент, освободили мужчину из-под завала.
Пострадавшего бригада скорой помощи доставила в Долинскую центральную райбольницу.
Напомним, несчастных случаев на производстве стало на четверть меньше.