Стена привалила мужчину в Кировоградской области

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 5823 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 11405 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 19400 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 53575 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 94862 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104299 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130129 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130036 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174672 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122107 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 18:57 • 104102 просмотра
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Стена привалила мужчину в Кировоградской области

Стена привалила мужчину в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 16999 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. В среду в 10:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о несчастном случае с пострадавшим на территории частного домохозяйства по ул. Сычева в Долинской Кировоградской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УГСЧС в Кировоградской области.

Хозяин 1966 г.р. занимался демонтажем собственного сарая. Во время процесса обрушилась стена здания и придавила ноги мужчине.

Без помощи спасателей освободить гражданина было невозможно. Бойцы 20-й ДПРЧ, применяя пневмоинструмент, освободили мужчину из-под завала.

Пострадавшего бригада скорой помощи доставила в Долинскую центральную райбольницу.

Напомним, несчастных случаев на производстве стало на четверть меньше.

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