Несчастных случаев на производстве стало на четверть меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Количество несчастных случаев на производстве в январе-марте этого года уменьшилась на 25,2% против аналогичного периода прошлого года - до 907. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.
"В январе-марте Фондом социального страхования Украины зарегистрировано 907 пострадавших от несчастных случаев, связанных с производством. Из них 79 человек погибли. По сравнению с тем же периодом прошлого года общее количество страховых несчастных случаев уменьшилось на 25,2% (с 1212 до 907), количество смертельно травмированных - на 12,2% (с 90 до 79)", - указали в ведомстве.
Среди причин несчастных случаев преобладают организационные: невыполнение требований инструкций по охране труда, невыполнение должностных обязанностей, нарушение безопасности при эксплуатации транспорта общего пользования (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного), нарушение технологического процесса.
Указано, что по итогам I квартала 2020 года наибольшее количество страховых несчастных случаев произошло на предприятиях угольной промышленности.
Напомним, из-за травм на производстве в прошлом году умерли 410 работников.