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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42807 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86477 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103048 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129171 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173383 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121969 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

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Несчастных случаев на производстве стало на четверть меньше

Несчастных случаев на производстве стало на четверть меньше

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 • 17184 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Количество несчастных случаев на производстве в январе-марте этого года уменьшилась на 25,2% против аналогичного периода прошлого года - до 907. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.

"В январе-марте Фондом социального страхования Украины зарегистрировано 907 пострадавших от несчастных случаев, связанных с производством. Из них 79 человек погибли. По сравнению с тем же периодом прошлого года общее количество страховых несчастных случаев уменьшилось на 25,2% (с 1212 до 907), количество смертельно травмированных - на 12,2% (с 90 до 79)", - указали в ведомстве.

Среди причин несчастных случаев преобладают организационные: невыполнение требований инструкций по охране труда, невыполнение должностных обязанностей, нарушение безопасности при эксплуатации транспорта общего пользования (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного), нарушение технологического процесса.

Указано, что по итогам I квартала 2020 года наибольшее количество страховых несчастных случаев произошло на предприятиях угольной промышленности.

Напомним, из-за травм на производстве в прошлом году умерли 410 работников.

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