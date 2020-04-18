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Нещасних випадків на виробництві стало на чверть менше

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кількість нещасних випадків на виробництві у січні-березні цього року зменшилась на 25,2% проти аналогічного періоду минулого року - до 907. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування України.

"У січні–березні Фондом соціального страхування України зареєстровано 907 потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом. З них 79 осіб загинули. Порівняно з тим же періодом минулого року загальна кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 25,2% (з 1212 до 907), кількість смертельно травмованих осіб – на 12,2% (з 90 до 79)", - вказали у відомстві.

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, порушення безпеки під час експлуатації транспорту загального користування (автомобільного, водного, залізничного, повітряного), порушення технологічного процесу тощо.

Вказано, що за підсумками І кварталу 2020 року найбільша кількість страхових нещасних випадків сталась на підприємствах вугільної промисловості.

Нагадаємо, через травми на виробництві торік померли 410 працівників.

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