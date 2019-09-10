Стиль гри: Коноплянка розповів, чим керувався при виборі нового клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка розповів про те, як опинився в “Шахтарі”. Про це він розповів в інтерв’ю каналам “Футбол 1/2”, передає УНН.
Для Коноплянки пропозиція стала раптовою, а причиною переходу став стиль гри в який грає “Шахтар”.
“Пропозиція була раптова. Все швидко відбулося. Ми вийшли на зв’язок вночі. Я вибрав цей варіант, хоча були інші. „Шахтар“ — це топ. Якщо вибирати „Динамо“ чи „Шахтар“, у мене немає симпатій. Вибрав „Шахтар“ через стиль гри, сподіваюся, буде ігрова практика. На моїй позиції немає Мессі чи Роналду, тому з усіма можна конкурувати”, — наголосив футболіст.
Також Конолянка додав: “відчуваю, що „Шахтар“ буде мене цінувати. Відчуваєш себе іншою людиною, коли ти хтось в команді. Шукав варіант, щоб клуб хотів мене бачити. Я вдома, тут наші люди, яких треба тішити грою. Я тут, щоб піднімати кубки”.
Нагадаємо, що Коноплянка вже провів один неофіційний поєдинок за “гірників”.