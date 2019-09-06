Футболіст Коноплянка провів дебютний поєдинок за "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. “Шахтар” без більшості футболістів, викликаних в свої національні збірні, товариським матчем із “Колосом” провів підготовку до майбутніх офіційних поєдинків, повідомляє кореспондент УНН.
Зі стартового свистку на полі заміського комплексу “Святошин” з’явився на новачок “гірників” Євген Коноплянка. Футболіст провів на полі перший тайм в якому забитих м’ячів не відбулося. Тете мав шанс вивести “гірників” вперед, але не зумів реалізувати пенальті.
На 52 хвилині “Колос” завдяки удару зі штрафного Лисенка відкрив цифри на табло. Вирвати нічию “помаранчево-чорним” вдалося тільки наприкінці основного часу — Муравський (1:1).
Нагадаємо, що Конполянка прокоментував свій перехід до лав чинного чемпіона України.