Футболист Коноплянка провел дебютный поединок за "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. "Шахтер" без большинства футболистов, вызванных в свои национальные сборные, товарищеским матчем с ФК "Колос" провел подготовку к предстоящим официальных поединков, сообщает корреспондент УНН.
Со стартового свистка на поле загородного комплекса “Святошин” появился на новичок “горняков” Евгений Коноплянка.
Футболист провел на поле первый тайм в котором забитых мячей не произошло. Тете имел шанс вывести “горняков” вперед, но не сумел реализовать пенальти.
На 52 минуте “Колос” благодаря удару со штрафного Лысенко открыл цифры на табло. Вырвать ничью “оранжево-черным” удалось только в конце основного времени — Муравский (1:1).
Напомним, что Конполянка прокомментировал свой переход в ряды действующего чемпиона Украины.