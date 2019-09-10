Стиль игры: Коноплянка рассказал, чем руководствовался при выборе нового клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о том, как оказался в “Шахтере”. Об этом он рассказал в интервью каналам “Футбол 1/2”, передает УНН.
Для Коноплянки предложение стало внезапным, а причиной перехода стал стиль игры с которым играет “Шахтер”.
“Предложение было внезапное. Все быстро произошло. Мы вышли на связь ночью. Я выбрал этот вариант, хотя были другие. „Шахтер“ — это топ. Если выбирать „Динамо“ или „Шахтер“, у меня нет симпатий. Выбрал „Шахтер“ из-за стиль игры, надеюсь, будет игровая практика. На моей позиции сейчас нет Месси или Роналду, потому со всеми можно конкурировать”, — отметил футболист.
Также Конолянка добавил: “чувствую, что „Шахтер“ будет меня ценить. Чувствуешь себя другим человеком, когда ты кто-то в команде. Искал вариант, чтобы клуб хотел меня видеть. Я дома, здесь наши люди, которых надо радовать игрой. Я здесь, чтобы поднимать кубки”.
Напомним, что Коноплянка уже провел один неофициальный поединок за “горняков”.