Степанова просять попрацювати з нардепами задля введення штрафів за неносіння масок

“Дякую вам пане міністре. Попрацюйте з фракціями також, бо я думаю, це буде непросте рішення”, - звернувся голова комітету до міністра Степанова.

Так, комітет підтримав ініційований МОЗ законопроект про адміністративну відповідальність за неносіння масок у громадських місцях. Монастирський очікує, що у Раді його зможуть розглянути вже цього тижня.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.