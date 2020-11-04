Степанова просять попрацювати з нардепами задля введення штрафів за неносіння масок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова попросили попрацювати з фракціями, аби ті підтримали законопроект щодо запровадження штрафів для громадян за неносіння масок. Відповідне звернення озвучив голова комітету ВР з питань правозахисної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
“Дякую вам пане міністре. Попрацюйте з фракціями також, бо я думаю, це буде непросте рішення”, - звернувся голова комітету до міністра Степанова.
Так, комітет підтримав ініційований МОЗ законопроект про адміністративну відповідальність за неносіння масок у громадських місцях. Монастирський очікує, що у Раді його зможуть розглянути вже цього тижня.
Нагадаємо, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.