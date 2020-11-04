Степанова просят поработать с нардепами для введения штрафов за неношение масок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министра здравоохранения Украины Максима Степанова попросили поработать с фракциями, чтобы те поддержали законопроект о введении штрафов для граждан за неношение масок. Соответствующее обращение озвучил председатель комитета ВР по вопросам правозащитной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.
"Благодарю вас господин министр. Поработайте с фракциями также, я думаю, это будет непростое решение", - обратился председатель комитета к министру Степанову.
Так, комитет поддержал инициированный Минздравом законопроект об административной ответственности за неношение масок в общественных местах. Монастырский ожидает, что в Раде его смогут рассмотреть уже на этой неделе.
Напомним, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.