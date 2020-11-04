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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 42855 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 89354 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102554 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101374 просмотра

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Степанова просят поработать с нардепами для введения штрафов за неношение масок

Степанова просят поработать с нардепами для введения штрафов за неношение масок

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министра здравоохранения Украины Максима Степанова попросили поработать с фракциями, чтобы те поддержали законопроект о введении штрафов для граждан за неношение масок. Соответствующее обращение озвучил председатель комитета ВР по вопросам правозащитной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

"Благодарю вас господин министр. Поработайте с фракциями также, я думаю, это будет непростое решение", - обратился председатель комитета к министру Степанову.

Так, комитет поддержал инициированный Минздравом законопроект об административной ответственности за неношение масок в общественных местах. Монастырский ожидает, что в Раде его смогут рассмотреть уже на этой неделе.

Напомним, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.

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