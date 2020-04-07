Степанов: зарано говорити, коли завершиться карантин, адже Україна на порозі піку COVID-19

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На сьогодні говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в Україні. Про це у відеозверненні заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.