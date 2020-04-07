Степанов: зарано говорити, коли завершиться карантин, адже Україна на порозі піку COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На сьогодні говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в Україні. Про це у відеозверненні заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“З початку тижня в Україні діє посилений режим карантину. Багатьом з вас це не подобається — у соціальних мережах часто зустрічаються негативні коментарі. Звісно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко”, — сказав міністр.
З його слів, це справді важко, але “ліпше пережити дискомфорт удома здоровим, ніж не дай Боже захворіти”.
“Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні. В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць у лікарнях. На жаль, таке вже відбулося у багатьох країнах. Тому закликаю вас, шановні українці, сумлінно дотримуватись нових правил карантину та самоізоляції”, — наголосив Степанов.
Він запевнив, що МОЗ займається забезпеченням засобів індивідуального захисту, ліків та обладнання, щоб медики могли працювати у нормальних умовах.
Крім того, очільник МОЗ закликав українців підтримати лікарів.
“Найменше, що кожен з нас може зробити, — це залишатися вдома. Долучайтеся до руху #ПідтримуюЛікарів та не чекайте особливої нагоди, щоб подякувати медичним працівникам, їм зараз, як ніколи, потрібна наша підтримка. Навіть просте “дякую” багато чого варте“,-додав міністр.
Нагадаємо, раніше сьогодні заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що за умови дотримання карантинних заходів, через два тижні в Україні можна буде розпочинати “піднімати економіку”.