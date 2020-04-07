Степанов: рано говорить, когда завершится карантин, ведь Украина на пороге пика COVID-19

"С начала недели в Украине действует усиленный режим карантина. Многим из вас это не нравится - в социальных сетях часто встречаются негативные комментарии. Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко", - сказал министр.

По его словам, это действительно трудно, но "лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем, не дай Бог, заболеть".

"Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах. Поэтому призываю вас, уважаемые украинцы, добросовестно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции", - отметил Степанов.

Он заверил, что Минздрав занимается обеспечением средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования, чтобы медики могли работать в нормальных условиях.

Кроме того, глава Минздрава призвал украинцев поддержать врачей.

"Самое меньшее, что каждый из нас может сделать, - это оставаться дома. Присоединяйтесь к движению #ПідтримуюЛікарів и не ждите особого случая, чтобы поблагодарить медицинских работников, им сейчас, как никогда, нужна наша поддержка. Даже простое "спасибо" многого стоит", - добавил министр.

Напомним, ранее сегодня заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что при условии соблюдения карантинных мероприятий, через две недели в Украине можно будет начинать "поднимать экономику".