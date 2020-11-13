Степанов: за місяць в Україні може бути заповнено 100% ліжок для хворих на COVID-19

"Якщо ми не будемо дотримуватися (карантинних – ред.) правил, я вам зараз розкажу, що буде відбуватися: ми вже за місяць можемо отримати 100% заповнення наших ліжок. Що буде далі? Якщо ми отримаємо 100% заповнення ліжок? Просто у лікарнях не буде куди приймати хворих. У такому випадку не буде надана допомога саме в умовах стаціонару. Людям, які потребують кисень, які потребують апаратів ШВЛ…", - розповів Степанов.

Тому, за його словами, важливо виконувати нові обмеження, які були введені урядом за пропозицією МОЗ.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - з 14 до 30 листопада 2020 року.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 13 листопада зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни - 11 787.