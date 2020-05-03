Степанов: в Україні на коронавірус захворіло вже понад 2,3 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Загалом за весь час пандемії захворіло 11 913 людей. З них 829 дітей та 2 325 медичних працівників. Про це на брифінгу в неділю сказав міністр охоронои здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіли 502 особи. З них 58 дітей та 75 медичних працівників. Було госпіталізовано 113 осіб. Зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому 49 паціентів одужало. Загалом за весь час пандемії захворіло 11 913 людей. З них 829 дітей та 2 325 медичних працівників. При цьому одужало 1 547 осіб, летальних випадків 288”, — сказав Степанов.
З його слів, за попередню добу здійснено 5424 досліджень методом ПЛР.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області — 80, Чернівецькій — 73, та Тернопільській — 45”, — повідомив міністр.
Як повідомляв УНН, вчора за добу в Україні виявили 550 нових випадків інфікування коронавірусом.