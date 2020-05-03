Степанов: в Украине коронавирусом заболело уже более 2,3 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Всего за все время пандемии заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. Об этом на брифинге в воскресенье сказал министр охороноы здоровья Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболели 502 человека. Из них 58 детей и 75 медицинских работников. Были госпитализированы 113 человек. Зафиксировано 9 летальных случаев. При этом 49 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. При этом выздоровели 1547 человек, летальных исходов 288", - сказал Степанов.
По его словам, за предыдущие сутки совершено 5424 исследований методом ПЦР.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области - 80, Черновицкой - 73, и Тернопольской - 45", - сообщил министр.
Как сообщал УНН, вчера за сутки в Украине обнаружили 550 новых случаев инфицирования коронавирусом.